В Уфе открыли новые скоростные полосы на Восточном выезде

В Уфе на Восточном выезде начали действовать скоростные полосы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Башкирии. Теперь на крайних левых полосах установлены специальные зеленые знаки, что позволяет водителям с трансбордерами проезжать, не останавливаясь, а лишь снижая скорость на пунктах весового контроля. В то же время сегодня наблюдаются затруднения в движении из-за нововведения.