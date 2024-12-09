В Башкирии прошёл благотворительный инклюзивный концерт «Два крыла»

В Иглинском районе прошел благотворительный инклюзивный концерт «Два крыла», приуроченный к Году заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие состоялось в социально-культурном центре села Улу-Теляк, в котором принимали участие талантливые подопечные более 20 соцучреждений республики.
Для гостей организовали выставку-ярмарку, где они могли не только полюбоваться изделиями, сделанными руками подопечных социальных организаций, но и приобрести их. Все собранные средства поступят на нужды спецоперации в волонтерский штаб «Помощь фронту» села Улу-Теляк.