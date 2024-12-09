В Башкирии прошёл благотворительный инклюзивный концерт «Два крыла»

В каждом интернате у нас ребята занимаются творчеством, спортом, занимаются различными направлениями, и они развиваются. У нас очень многое делается в интернатах для того, чтобы улучшать их жизнь в стенах государственных учреждений. И я надеюсь, что у нас эта работа будет продолжаться, и они всё больше и больше будут выходить на сцену.

Ольга Шахова, начальник управления развития социальной инфраструктуры и интеграции инвалидов Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан