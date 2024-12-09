В Башкирии 13-летний подросток погиб в аварии на угнанной машине

В ночь происшествия двое подростков из детдома (13 и 15 лет) и их 17-летний друг гуляли по Туймазам. В какой-то момент 13-летний мальчик заметил автомобиль с открытой дверцей и ключами в замке зажигания. Ребята воспользовались возможностью и решили покататься на чужом авто. К сожалению, их «поездка» закончилась трагически: машина съехала в кювет и перевернулась. В результате аварии 13-летний водитель получил смертельные травмы. Двое его пассажиров, тоже несовершеннолетние, были госпитализированы с различными повреждениями, но их состояние сейчас оценивается как средней тяжести.