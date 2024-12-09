В Башкирии 13-летний подросток погиб в аварии на угнанной машине

В Башкирии подростки устроили ДТП. Как выяснилось, 13-летний мальчик, управлявший угнанной машиной, был воспитанником детского дома и состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
В ночь происшествия двое подростков из детдома (13 и 15 лет) и их 17-летний друг гуляли по Туймазам. В какой-то момент 13-летний мальчик заметил автомобиль с открытой дверцей и ключами в замке зажигания. Ребята воспользовались возможностью и решили покататься на чужом авто. К сожалению, их «поездка» закончилась трагически: машина съехала в кювет и перевернулась. В результате аварии 13-летний водитель получил смертельные травмы. Двое его пассажиров, тоже несовершеннолетние, были госпитализированы с различными повреждениями, но их состояние сейчас оценивается как средней тяжести.
Прокуратура республики начала проверку инцидента с целью выяснить причины и обстоятельства происшествия, а также исполнение законодательства о защите несовершеннолетних. Если появятся основания, будет принято решение о дальнейших действиях со стороны прокуратуры. Общественность и контролирующие органы находятся в ожидании результатов проверки.
Фото: МЧС по РБ.