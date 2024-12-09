Студенты Башкирии пройдут опрос о жизни в общежитиях и питании в колледжах

В Башкирии студенты смогут участвовать в онлайн-опросе, посвященном условиям жизни в общежитиях и питанию в столовых колледжей. Это мероприятие организовано Общественной палатой республики и продлится до 15 декабря. Опрос включает 15 вопросов и займет всего 3-5 минут времени.
По итогам сбора данных, в конце декабря планируется провести круглый стол с участием представителей профильных министерств и властей. Каждый год Общественная палата совместно с общественными палатами муниципалитетов проводит исследования качества питания в школьных столовыхю. В 2024 году они решили включить в мониторинг также колледжи. Уже состоялись проверки в учреждениях различных районов, включая Уфу.
Во время мониторинга были выявлены проблемы: часто отсутствует взаимодействие между аутсорсерами, предоставляющими услуги питания, и руководством колледжей, а студенты не могут влиять на составление меню. Большинство из них предпочитает перекусы в ближайших кафе, а не обеды в столовых.
Тем не менее, просторные столовые и разнообразие блюд в колледжах могут сделать питание более доступным и привлекательным. В сельских колледжах благодаря собственным участкам удается организовать горячее питание за 70-80 рублей, в то время как в городских учреждениях обед обходится в 200-260 рублей, что считается высоко для студентов. Заместитель председателя ОП РБ Лида Исаргакова отметила, что есть положительные примеры колледжей, где внимание к питанию студентов является приоритетом, и их практика может стать образцом для других.