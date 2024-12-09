Студенты Башкирии пройдут опрос о жизни в общежитиях и питании в колледжах

В Башкирии студенты смогут участвовать в онлайн-опросе, посвященном условиям жизни в общежитиях и питанию в столовых колледжей. Это мероприятие организовано Общественной палатой республики и продлится до 15 декабря. Опрос включает 15 вопросов и займет всего 3-5 минут времени.

По итогам сбора данных, в конце декабря планируется провести круглый стол с участием представителей профильных министерств и властей. Каждый год Общественная палата совместно с общественными палатами муниципалитетов проводит исследования качества питания в школьных столовыхю. В 2024 году они решили включить в мониторинг также колледжи. Уже состоялись проверки в учреждениях различных районов, включая Уфу.

Во время мониторинга были выявлены проблемы: часто отсутствует взаимодействие между аутсорсерами, предоставляющими услуги питания, и руководством колледжей, а студенты не могут влиять на составление меню. Большинство из них предпочитает перекусы в ближайших кафе, а не обеды в столовых.