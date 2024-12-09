В Башкирии сожители устроили наркопритон в своей квартире

В Ишимбае сожители организовали в своей квартире наркопритон. По данным прокуратуры республики, с марта 2023 года по март 2024 года мужчина и женщина оборудовали свое жилье для изготовления и употребления наркотиков. Наркозависимые, приходившие к ним, предоставляли запрещенные вещества.
Преступную деятельность пары обнаружили и остановили сотрудники полиции. Обвиняемые признали свою вину по статье «содержание притона и систематическое предоставление помещения для потребления наркотиков в группе по предварительному сговору». Уголовное дело уже направлено в Ишимбайский городской суд для дальнейшего рассмотрения.