В Башкирии сожители устроили наркопритон в своей квартире

В Ишимбае сожители организовали в своей квартире наркопритон. По данным прокуратуры республики, с марта 2023 года по март 2024 года мужчина и женщина оборудовали свое жилье для изготовления и употребления наркотиков. Наркозависимые, приходившие к ним, предоставляли запрещенные вещества.