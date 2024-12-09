Жительницу Уфы арестовали за покушение на убийство своего младенца

В Уфе задержали 28-летнюю мать, обвиняемую в покушении на убийство своего 8-месячного сына. Суд отправил ее в следственный изолятор на два месяца. Следствие утверждает, что с февраля по октябрь 2024 года женщина, осознавая, что ее ребенок не может самостоятельно заботиться о себе, долгое время не кормила его. Это привело к истощению и задержке в развитии. Родители регулярно оставляли малыша одного в квартире с собакой и даже помещали его в ящик от кроватки без одежды на полу. Мать также не обращалась с ребенком в медицинские учреждения и пренебрегала его гигиеническими процедурами.