В Уфе врачи восстановили тазовое дно 78-летней пациентки

В Уфе специалисты городской больницы № 21 провели необычную операцию по восстановлению тазового дна у пожилой пациентки. 78-летняя женщина страдала от частых кровотечений и выпадения органов малого таза, что негативно сказывалось на её жизни и могло вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Врачи выполнили сложную трехуровневую операцию, в которую входили различные процедуры, такие как фиксация сакроспинальной области и кольпорафия. Операция проводилась с использованием передовых технологий, что позволило достичь хорошего результата.

Сейчас пациентка уже выписана и чувствует себя хорошо. Она отметила значительное улучшение в качестве жизни после проведенного вмешательства.