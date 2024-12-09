В Уфе может появиться «Нагаевское ожерелье»

Для реализации проекта они собираются принять участие в ППМИ-2025. Название выбрано не случайно. Инициативная группа решила поддержать идею создания "Уфимского ожерелья" в столице республики, превратив небольшой лесной массив в Октябрьском районе Уфы в такой же уютный уголок для отдыха.

Здесь также можно будет заниматься спортом, кататься на велосипеде и лыжах, гулять и наслаждаться красивыми пейзажами. Отметим, что в 2022 году с помощью программы местных инициатив и активистов был реализован первый этап этой идеи. В парке появилась асфальтированная дорожка, которая соединила соседние кварталы. В этом году жители надеятся вновь получить поддержку Правительства Башкортостана, Администрации Уфы и Октябрьского района, чтобы продолжить реализацию «Нагаевского ожерелья» с помощью ППМИ-2025.