В Уфе начальника отдела полиции задержали за взятку

В Уфе задержали начальника отдела полиции №3. Ильшата Нурмухаметова обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, полицейский вызвался помочь предпринимателю, который просил возбудить уголовное дело в отношении своего бывшего бухгалтера.

Он сообщил ему, что за эту услугу необходимо передать взятку сотрудникам Главного следственного управления МВД республики в размере 1,5 млн рублей. После получения 1 млн рублей начальника отдела полиции задержали сотрудники регионального управления ФСБ.