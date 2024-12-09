В Уфе врачи избавили женщину от миомы матки весом более 4 кг

В Уфе врачи городской больницы №18 провели успешное удаление миомы матки у 43-летней пациентки весом более 4 килограмм. Женщина обратилась за помощью с жалобами на боли внизу живота, обильные менструации, а также на слабость и головокружение. Обследование показало наличие многоузловой миомы, диаметр которой достигал 25 сантиметров.
Хирурги применили лапароскопический метод для удаления миомы, что позволило избежать крупных разрезов и ускорить восстановление пациентки. Операция прошла успешно, и уже через пять дней женщину выписали домой с рекомендациями по дальнейшему восстановлению. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.
Фото: Минздрав РБ.