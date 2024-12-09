В Башкирии появилось ещё одно модульное отделение Почты России

В Аургазинском районе открыли новое модульное пространство Почты России. Его возвели за несколько месяцев в Толбазах по программе модернизации сельских отделений, которая реализуется по поручению Президента Владимира Путина с 2022 года. В этом здании создали комфортные условия как для клиентов, так и для сотрудников. Там появились и новые услуги.

Первым клиентом нового почтового отделения связи стал исполняющий обязанности вице-премьера правительства республики. Он написал послание на передовую. Ирек Сагитов уверен: ничто не заменит тепло традиционного письма. Его сообщение бойцам наполнено словами благодарности и пожеланиями вернуться живыми и здоровыми с долгожданной победой.

Теперь жителям села будут доступны те же сервисы, что и клиентам Почты России в крупных городах. Кроме того, добавились новые функции. Тут можно подтвердить или восстановить учетную запись на Госуслугах, получить полный спектр базовых банковских услуг, доставку из маркетплейсов и интернет-магазинов.

До этого отделение связи находилось в соседнем здании. Помещение было в аренде и без условий для работников. А здесь и электрическое отопление, и вода, и кондиционер, и даже своя небольшая комната отдыха с микроволновой печью и холодильником. Созданы удобства для клиентов с ограниченными возможностями здоровья.