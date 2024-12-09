Жители Башкирии смогут увидеть метеорный поток Геминиды

В ночь с 12 на 13 декабря жители Башкирии смогут наблюдать впечатляющий звездопад Геминиды, который является одним из самых насыщенных метеорных потоков.
Как сообщает Уфимский планетарий, в этом году яркость полнолуния, ожидаемый 15 декабря, может затруднить видимость метеоров. Луна начнет сиять уже с вечера, но зайдет за горизонт только под утро около половины седьмого.
Геминиды известны своими медленными и яркими метеорами, которые иногда имеют желтоватый или зеленоватый оттенок. Среди них могут встретиться и очень яркие болиды, оставляющие светящийся след в небе на несколько секунд.
В ту же ночь в созвездии Тельца будет виден Юпитер. Восточнее будет ярко выделяться оранжевый Марс. На юго-западе в созвездии Козерога можно будет увидеть ярчайшую Венеру. На юге в созвездии Водолея проявится Сатурн, который зайдет за горизонт после полуночи.