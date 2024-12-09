Жители Башкирии смогут увидеть метеорный поток Геминиды

В ту же ночь в созвездии Тельца будет виден Юпитер. Восточнее будет ярко выделяться оранжевый Марс. На юго-западе в созвездии Козерога можно будет увидеть ярчайшую Венеру. На юге в созвездии Водолея проявится Сатурн, который зайдет за горизонт после полуночи.