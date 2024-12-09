В Башкирии мужчина получил ожоги при попытке потушить пожар

В Бирском районе 8 декабря произошел пожар. Ночью на улицу Школьную в селе Бекмурзино выехали пожарные и волонтеры. Открытое пламеня охватило бревенчатый дом, а также баню и сарай.

При попытке самостоятельно потушить огонь 59-летний владелец жилья получил серьезные ожоги лица, спины и груди. Он был экстренно госпитализирован для оказания медицинской помощи.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 73 кв.м. В настоящее время дознаватели МЧС России занимаются установлением обстоятельств и причин возникновения этого инцидента. Ситуация требует детального анализа, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.