В Уфе прошёл благотворительный бал

В Башгосфилармонии состоялся благотворительный бал. Деньги от продажи билетов будут направлены на приобретение детям с ОВЗ абонементов в реабилитационный центр. Бал был приурочен к 200-летию приезда в Уфу императора Александра I.
В мероприятии приняли участие жители столицы, которые внесли благотворительный взнос при покупке билета, меценаты, а также актеры и реконструкторы из Москвы и Санкт-Петербурга.
Стиль мероприятия постарались максимально приблизить к 1824 году: музыка, игры высшего света, танцы и, конечно же, костюмы. В зале можно было увидеть актеров, исполнявших роли императора и его супруги Елизаветы.