В Уфе прошёл благотворительный бал

В Башгосфилармонии состоялся благотворительный бал. Деньги от продажи билетов будут направлены на приобретение детям с ОВЗ абонементов в реабилитационный центр. Бал был приурочен к 200-летию приезда в Уфу императора Александра I.

В мероприятии приняли участие жители столицы, которые внесли благотворительный взнос при покупке билета, меценаты, а также актеры и реконструкторы из Москвы и Санкт-Петербурга.