ХК «Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» на домашнем льду

Здорово всё-таки эту часть чемпионата мы провели. Отмечу классную поддержку болельщиков сегодня. Всегда против «Ак Барса» и таких подобных команд матчи будут тяжёлыми, и это абсолютно нормально. После паузы мы будем как раз с ними играть.

Джошуа Ливо, нападающий ХК «Салават Юлаев»