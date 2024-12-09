ХК «Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» на домашнем льду

«Салават Юлаев» отправился на паузу с шестью победами кряду. Накануне наша команда одержала вторую домашнюю победу в этом сезоне над «Ак Барсом» из Казани. Счёт в «зелёном дерби» открыл Артём Набиев.
Уже во второй 20-минутке гости сравняли счёт. Через 3 минуты Джошуа Ливо вывел «Салават» вперёд. А в начале заключительного игрового отрезка казанцы снова сравняли счёт. Победитель матча определился в дополнительное время. Оформил дубль и принес уфимцам победу Джошуа Ливо. Встреча завершилась со счётом 3:2.
Уже 18 декабря состоится третье «зелёное дерби» в сезоне. Уфимцы проведут его на выезде.