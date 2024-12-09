Известно, когда начнётся реконструкция памятника Салавату Юлаеву в Уфе

Реконструкцию памятника Салавата Юлаева планируют начать в 2025 году. Власти региона намерены выделить средства из бюджета. Что самое главное – люди будут регулярно получать полную информацию о ходе работ. Об этом на минувшей неделе заявил глава республики во время Прямой линии.

Быть или не быть – в случае с памятником скорее вопрос риторический. Любой, кто за сохранность скульптуры, понимает: его реконструкция жизненно необходима. Трещины и потертости снаружи – еще цветочки. А вот внутри проблемы посерьезнее. Промедление здесь недопустимо.

После Нового года мы начнем формировать в бюджете республики сумму денег, необходимую для начала этой работы. Если мы все организованно проведем, подберем подрядчика, в следующем году мы приступим – надо приступать, рисковать уже нельзя. Если еще год-два мы будем спускать на авось, памятник можно потерять. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Что важно, проект реставрации памятника получил положительное заключение госэкспертизы. Предстоит значительная работа, которая включает в том числе укрепление площадки. Фундамент под постаментом просел почти на 10 см.

Памятник будет демонтироваться, потому что нам надо будет делать так называемые инъекции, чтобы укрепить сам постамент, и заменить часть камней. Нет никаких сумасшедших умыслов, что мы хотим его разрушить. Есть только искреннее желание сохранить его для нескольких поколений нашей республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ожидается, что работы по реставрации займут около полутора лет, а не девять месяцев, как предполагалось изначально. И это весьма приемлемые сроки, говорят эксперты. В Москве, например, почти два года реставрировали мемориал Минину и Пожарскому на Красной площади. Несколько лет ушло на реконструкцию памятника Родина-мать в Волгограде. В Башкультнаследии заявили, что сроки, конечно, по возможности постараются сократить, но главное – не во вред качеству.

На Прямой линии глава республики анонсировал и создание новых памятников. Например, Зие Нуриеву, который был первым секретарем Башкирского обкома КПСС. Почтят память и его преемника Мидхата Шакирова. Этот проект реализуют при участии скульптора Салавата Щербакова, который ранее выступил автором монумента Минигали Шаймуратову.