Известно, когда начнётся реконструкция памятника Салавату Юлаеву в Уфе

Реконструкцию памятника Салавата Юлаева планируют начать в 2025 году. Власти региона намерены выделить средства из бюджета. Что самое главное – люди будут регулярно получать полную информацию о ходе работ. Об этом на минувшей неделе заявил глава республики во время Прямой линии.
Быть или не быть – в случае с памятником скорее вопрос риторический. Любой, кто за сохранность скульптуры, понимает: его реконструкция жизненно необходима. Трещины и потертости снаружи – еще цветочки. А вот внутри проблемы посерьезнее. Промедление здесь недопустимо.
Что важно, проект реставрации памятника получил положительное заключение госэкспертизы. Предстоит значительная работа, которая включает в том числе укрепление площадки. Фундамент под постаментом просел почти на 10 см.
Ожидается, что работы по реставрации займут около полутора лет, а не девять месяцев, как предполагалось изначально. И это весьма приемлемые сроки, говорят эксперты. В Москве, например, почти два года реставрировали мемориал Минину и Пожарскому на Красной площади. Несколько лет ушло на реконструкцию памятника Родина-мать в Волгограде. В Башкультнаследии заявили, что сроки, конечно, по возможности постараются сократить, но главное – не во вред качеству.
На Прямой линии глава республики анонсировал и создание новых памятников. Например, Зие Нуриеву, который был первым секретарем Башкирского обкома КПСС. Почтят память и его преемника Мидхата Шакирова. Этот проект реализуют при участии скульптора Салавата Щербакова, который ранее выступил автором монумента Минигали Шаймуратову.
Положительно скульптор отозвался и о реставрации памятника Салавату Юлаеву. Статую нужно «омолодить», после чего она вновь вернется на свое место, чтобы напоминать о легендарном батыре потомкам.