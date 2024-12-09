Из Башкирии в зону СВО прибыл 139-й гумконвой

От новогодних подарков до бронированных автомобилей. Из Башкортостана в зону проведения специальной военной операции прибыла 139-я колонна с гуманитарной помощью, которую собрали жители и предприятия республики.

Порядка 20 фур привезли бойцам всё самое необходимое, в том числе и легковые внедорожники. В общей сложности бойцам передали 37 единиц различной колесной техники: мотоциклы, квадроциклы, автомобили и даже автобус для медиков. На отдельном трале – очередной бронированный «Урал», оборудованный антидроновой сеткой. По заказам бойцов такие машины собирают на предприятии «Башнефтегеофизика».

К своим приехали и главы районных администраций. Именные посылки и приветы от земляков они довозят до тыловых позиций бойцов.