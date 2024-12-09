В Уфе прошло бесплатное обучение для женщин-волонтёров

Уникальный проект создан для желающих пройти курс тактической медицины и научиться оказывать первую помощь. Программа включает в себя теоретические занятия и практическую отработку на манекене.

Среди обучающихся – женщины-волонтеры, которые поддерживали гуманитарной помощью солдат в тылу, а теперь хотят помогать и зоне проведения спецоперации.