В Уфе учитель применил удушающий прием к ученику за шалости на уроке

В Уфе в школе №49 учитель математики применил удушающий прием к ученику и выгнал его из класса за плохое поведение.

Инцидент произошел 9 декабря, когда восьмиклассник отвлекал остальных, запуская по полу радиоуправляемую машинку. Учитель несколько раз делал замечания, но ученик отказался выходить по его просьбе. При этом другой школьник, несмотря на запрет на использование мобильных телефонов в классе, снял на камеру это происшествие и опубликовал видео в закрытом канале школы.