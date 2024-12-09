В Уфе закрыли небезопасную горку возле Дворца спорта

В Уфе закрыли небезопасные горки возле Дворца спорта. Как сообщили в администрации Октябрьского района, доступ к деревянным горкам ограничен после жалобы местной жительницы. Она рассказала о проблеме с ледовым городком, указывая на то, что дети при катании могут врезаться в каменные бордюры. Также она отметила, что высота перепада на месте соединения горки с землей превышает 10 см. Это создает угрозу для детей. В администрации признали, что горки еще не готовы к эксплуатации.
Сейчас идет процесс подготовки льда для создания ледовых городков. После окончания работ площадки будут открыты для посетителей. Информация об открытии будет размещена в официальных социальных сетях администраций. На данный момент на горках выставлены объявления о запрете катания. Родители просят объяснить детям, что кататься можно будет только после официального открытия.