«Склоняем перед ними головы»: в Башкирии отметили День Героев Отечества

Сегодня в России отмечают День Героев Отечества. В соцсетях Глава Башкортостана поблагодарил каждого военнослужащего, выполняющего свой боевой долг в зоне СВО. За время спецоперации 12 уроженцев Башкортостана удостоены звания Героя России, некоторые из них – посмертно, написал глава республики. Подвиги наших воинов никогда не будут забыты, заключил Радий Хабиров. И сегодня в уфимском парке Победы и на Советской площади возложили цветы к памятникам героев. В церемонии приняли участие руководители правительства республики, представители министерств и ведомств, кадеты и курсанты. Героев почтили минутой молчания. Также в Уфе организовали флешмоб.
Героев Родины нужно знать в лицо. Именно поэтому в центре столицы организовали флешмоб – студенты колледжей и вузов с фотографиями тех, кто вписал свои имена в историю отчизны, выразили свое отношение. Среди участников и Егор Белов. Его брат, гвардии капитан Степан Белов – уроженец Октябрьского. На спецоперацию отправился с первых дней и за время службы уничтожил десятки единиц техники противника. Благодаря своим действиям в одном из боёв Степану удалось первым зайти в населенный пункт, отбросить врага и создать условия для того, чтобы российские войска без потерь заняли поселение. За проявленную отвагу в боях Степан Белов награждён медалью Суворова, орденом Мужества и высшей наградой – званием Героя России. «Золотую звезду» он принимал лично из рук Президента страны.
Увековечена память еще об одном Герое России. Портрет уроженца Янаульского района республики Игоря Насибуллина появился на почтовой марке, которая сегодня вышла в обращение. На ней изображен сам герой, сцена боевых действий и медаль «Золотая Звезда». Марка создана в серии «Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции». Всю свою жизнь Игорь Насибуллин посвятил служению Родине. Участвовал в СВО, а в марте 2022 года гвардии старший лейтенант получил смертельное ранение в бою. Звание Героя России получил посмертно.
Республика помогает и бойцам, и их семьям, и ветеранам боевых действий. С 2022 года в зону специальной военной операции из единого логистического центра Башкортостана было отправлено 136 гумконвоев. Народ един в помощи тем, кто сейчас борется за мир. И это отметил на прямом включении глава региона Радий Хабиров.
Праздник отмечается в России с 2007 года. Дата установлена Федеральным законом РФ. В этот день в России чествуют Героев Советского Союза, Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. И отдают дань памяти погибшим.
Сегодня более 10 тысяч жителей Башкортостана служат в зоне СВО. Важно помнить о них и о тех, кто в разные времена оборонял нашу страну, защищал ее рубежи. Их мужество вдохновляет на добрые дела и напоминает о важности единства, патриотизма и ценности мира.