«Склоняем перед ними головы»: в Башкирии отметили День Героев Отечества

Сегодня в России отмечают День Героев Отечества. В соцсетях Глава Башкортостана поблагодарил каждого военнослужащего, выполняющего свой боевой долг в зоне СВО. За время спецоперации 12 уроженцев Башкортостана удостоены звания Героя России, некоторые из них – посмертно, написал глава республики. Подвиги наших воинов никогда не будут забыты, заключил Радий Хабиров. И сегодня в уфимском парке Победы и на Советской площади возложили цветы к памятникам героев. В церемонии приняли участие руководители правительства республики, представители министерств и ведомств, кадеты и курсанты. Героев почтили минутой молчания. Также в Уфе организовали флешмоб.

Героев Родины нужно знать в лицо. Именно поэтому в центре столицы организовали флешмоб – студенты колледжей и вузов с фотографиями тех, кто вписал свои имена в историю отчизны, выразили свое отношение. Среди участников и Егор Белов. Его брат, гвардии капитан Степан Белов – уроженец Октябрьского. На спецоперацию отправился с первых дней и за время службы уничтожил десятки единиц техники противника. Благодаря своим действиям в одном из боёв Степану удалось первым зайти в населенный пункт, отбросить врага и создать условия для того, чтобы российские войска без потерь заняли поселение. За проявленную отвагу в боях Степан Белов награждён медалью Суворова, орденом Мужества и высшей наградой – званием Героя России. «Золотую звезду» он принимал лично из рук Президента страны.

Увековечена память еще об одном Герое России. Портрет уроженца Янаульского района республики Игоря Насибуллина появился на почтовой марке, которая сегодня вышла в обращение. На ней изображен сам герой, сцена боевых действий и медаль «Золотая Звезда». Марка создана в серии «Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции». Всю свою жизнь Игорь Насибуллин посвятил служению Родине. Участвовал в СВО, а в марте 2022 года гвардии старший лейтенант получил смертельное ранение в бою. Звание Героя России получил посмертно.

Республика помогает и бойцам, и их семьям, и ветеранам боевых действий. С 2022 года в зону специальной военной операции из единого логистического центра Башкортостана было отправлено 136 гумконвоев. Народ един в помощи тем, кто сейчас борется за мир. И это отметил на прямом включении глава региона Радий Хабиров.

Знаете, тяжелая история – СВО, но где-то, чтобы мы все встряхнулись, может быть, нечто подобное нужно было, чтобы в нашей стране произошло. Потому что мы как-то и себя терять начали, как-то увлеклись не теми идеалами, идеологиями. Но мы все объединились сейчас, вся республика объединилась, вся страна. Вот поэтому участник СВО – это главный человек сейчас, и мы должны сделать всё, потому что не будет победы в этом, мы не знаем, может, какие последствия тяжёлые для нашей страны. Вернее, предполагаем. Поэтому это главное. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Праздник отмечается в России с 2007 года. Дата установлена Федеральным законом РФ. В этот день в России чествуют Героев Советского Союза, Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. И отдают дань памяти погибшим.

Наша республика дала много героев. Только во время Великой Отечественной войны звания Героев Советского Союза получили более 300 военнослужащих. На сегодняшний день у нас 42 Героя России, 12 из них получили высокое звание в специальной военной операции, но, к сожалению, восемь – посмертно. Они пример для наших жителей и особенно детей. Наши герои отдали свои жизни за нас, за мирную жизнь. Не зря говорят: «Героями не рождаются, героями становятся». Более 10 тысяч жителей Башкортостана служат в зоне СВО. Они все для нас герои, и мы склоняем перед ними головы. Не только сегодня, всегда помним о них и восхищаемся их мужеством и подвигом. Ирек Сагитов, и.о. заместителя премьер-министра Правительства Республики Башкортостан