«Склоняем перед ними головы»: в Башкирии отметили День Героев Отечества

Сегодня в России отмечают День Героев Отечества. В соцсетях Глава Башкортостана поблагодарил каждого военнослужащего, выполняющего свой боевой долг в зоне СВО. За время спецоперации 12 уроженцев Башкортостана удостоены звания Героя России, некоторые из них – посмертно, написал глава республики. Подвиги наших воинов никогда не будут забыты, заключил Радий Хабиров. И сегодня в уфимском парке Победы и на Советской площади возложили цветы к памятникам героев. В церемонии приняли участие руководители правительства республики, представители министерств и ведомств, кадеты и курсанты. Героев почтили минутой молчания. Также в Уфе организовали флешмоб.

Героев Родины нужно знать в лицо. Именно поэтому в центре столицы организовали флешмоб – студенты колледжей и вузов с фотографиями тех, кто вписал свои имена в историю отчизны, выразили свое отношение. Среди участников и Егор Белов. Его брат, гвардии капитан Степан Белов – уроженец Октябрьского. На спецоперацию отправился с первых дней и за время службы уничтожил десятки единиц техники противника. Благодаря своим действиям в одном из боёв Степану удалось первым зайти в населенный пункт, отбросить врага и создать условия для того, чтобы российские войска без потерь заняли поселение. За проявленную отвагу в боях Степан Белов награждён медалью Суворова, орденом Мужества и высшей наградой – званием Героя России. «Золотую звезду» он принимал лично из рук Президента страны.

Фото №1 - «Склоняем перед ними головы»: в Башкирии отметили День Героев Отечества

Увековечена память еще об одном Герое России. Портрет уроженца Янаульского района республики Игоря Насибуллина появился на почтовой марке, которая сегодня вышла в обращение. На ней изображен сам герой, сцена боевых действий и медаль «Золотая Звезда». Марка создана в серии «Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции». Всю свою жизнь Игорь Насибуллин посвятил служению Родине. Участвовал в СВО, а в марте 2022 года гвардии старший лейтенант получил смертельное ранение в бою. Звание Героя России получил посмертно.

Республика помогает и бойцам, и их семьям, и ветеранам боевых действий. С 2022 года в зону специальной военной операции из единого логистического центра Башкортостана было отправлено 136 гумконвоев. Народ един в помощи тем, кто сейчас борется за мир. И это отметил на прямом включении глава региона Радий Хабиров.

Знаете, тяжелая история – СВО, но где-то, чтобы мы все встряхнулись, может быть, нечто подобное нужно было, чтобы в нашей стране произошло. Потому что мы как-то и себя терять начали, как-то увлеклись не теми идеалами, идеологиями. Но мы все объединились сейчас, вся республика объединилась, вся страна. Вот поэтому участник СВО – это главный человек сейчас, и мы должны сделать всё, потому что не будет победы в этом, мы не знаем, может, какие последствия тяжёлые для нашей страны. Вернее, предполагаем. Поэтому это главное.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №2 - «Склоняем перед ними головы»: в Башкирии отметили День Героев Отечества

Праздник отмечается в России с 2007 года. Дата установлена Федеральным законом РФ. В этот день в России чествуют Героев Советского Союза, Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. И отдают дань памяти погибшим.

Наша республика дала много героев. Только во время Великой Отечественной войны звания Героев Советского Союза получили более 300 военнослужащих. На сегодняшний день у нас 42 Героя России, 12 из них получили высокое звание в специальной военной операции, но, к сожалению, восемь – посмертно. Они пример для наших жителей и особенно детей. Наши герои отдали свои жизни за нас, за мирную жизнь. Не зря говорят: «Героями не рождаются, героями становятся». Более 10 тысяч жителей Башкортостана служат в зоне СВО. Они все для нас герои, и мы склоняем перед ними головы. Не только сегодня, всегда помним о них и восхищаемся их мужеством и подвигом.

Ирек Сагитов, и.о. заместителя премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Сегодня более 10 тысяч жителей Башкортостана служат в зоне СВО. Важно помнить о них и о тех, кто в разные времена оборонял нашу страну, защищал ее рубежи. Их мужество вдохновляет на добрые дела и напоминает о важности единства, патриотизма и ценности мира.

Волна
Пенальти