139-й гумконвой из Башкирии добрался до бойцов СВО

От новогодних подарков до бронированных автомобилей. Из Башкортостана в зону проведения специальной военной операции прибыла 139-я колонна с гуманитарной помощью, которую собрали жители и предприятия республики. Как встретили земляков добровольцы и мобилизованные?
За последние месяцы это, пожалуй, одна из крупнейших гуманитарных колонн, прибывших на Донбасс. Порядка 20 фур привезли бойцам всё самое необходимое, в том числе и легковые внедорожники.
Автомобиль, купленный на средства земляков, получил и боец с позывным «Морпех». После тяжелого ранения в результате минометного обстрела ему ампутировали ногу, но он вновь решил вернуться в строй, чтобы вернуться домой с победой вместе со своими боевыми братьями.
В общей сложности бойцам передали 37 единиц различной колесной техники. Мотоциклы, квадроциклы, автомобили и даже автобус для наших медиков. На отдельном трале – очередной бронированный «Урал», заранее оборудованный антидроновой сеткой. По заказам бойцов такие машины собирают на предприятии «Башнефтегеофизика». К своим приехали и главы районных администраций. Именные посылки и приветы от земляков они довозят до тыловых позиций бойцов.
Крупную партию гумпомощи собрали жители Туймазинского района. Чтобы забрать ее, бойцам пришлось приехать сразу на нескольких военных «Уралах». На лицах – улыбки. В каждой посылке – тепло родного дома.
Как к своим родным приезжают и водители гумконвоя. За плечами у многих – более ста рейсов. Дорогу знают как свои пять пальцев. Везут в том числе и личные посылки от семей военнослужащих.
Печки-буржуйки, электрогенераторы, теплые вещи, стройматериалы, домашние продукты. И, конечно, вместе с гумпомощью уже по традиции прислали мобильные бани. Всё это помогает нашим бойцам не только выполнять боевые задачи. Говорят, даже в каждом письме со словами поддержки чувствуется тепло родного дома, где их любят и ждут с победой.