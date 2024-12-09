139-й гумконвой из Башкирии добрался до бойцов СВО

От новогодних подарков до бронированных автомобилей. Из Башкортостана в зону проведения специальной военной операции прибыла 139-я колонна с гуманитарной помощью, которую собрали жители и предприятия республики. Как встретили земляков добровольцы и мобилизованные?

За последние месяцы это, пожалуй, одна из крупнейших гуманитарных колонн, прибывших на Донбасс. Порядка 20 фур привезли бойцам всё самое необходимое, в том числе и легковые внедорожники.

Спасибо Илишевскому району, главе администрации и всем жителям. Получил автомобиль, будет использоваться. Месяц назад тоже присылали гуманитарку. позывной «Кэмэл»

Автомобиль, купленный на средства земляков, получил и боец с позывным «Морпех». После тяжелого ранения в результате минометного обстрела ему ампутировали ногу, но он вновь решил вернуться в строй, чтобы вернуться домой с победой вместе со своими боевыми братьями.

В общей сложности бойцам передали 37 единиц различной колесной техники. Мотоциклы, квадроциклы, автомобили и даже автобус для наших медиков. На отдельном трале – очередной бронированный «Урал», заранее оборудованный антидроновой сеткой. По заказам бойцов такие машины собирают на предприятии «Башнефтегеофизика». К своим приехали и главы районных администраций. Именные посылки и приветы от земляков они довозят до тыловых позиций бойцов.

Привезли три единицы техники, автобус, тёплые вещи, генераторы, адресные посылки и частичку тепла родного дома. Всё передадим нашим ребятам. Марат Латыпов, глава администрации Кушнаренковского района

Крупную партию гумпомощи собрали жители Туймазинского района. Чтобы забрать ее, бойцам пришлось приехать сразу на нескольких военных «Уралах». На лицах – улыбки. В каждой посылке – тепло родного дома.

За этот год объездила все четыре новых региона. Встречаемся с ребятами на трассе, хоть пять минут поговорим. Вчера у ребят в блиндажах переночевали. Начала ездить, потому что деды воевали, бабушка говорила: «Лишь бы не было войны». Но кто же знал, что и на наше время такое выпадет. Разифа Маннапова, руководитель волонтёрского клуба «Маскита» /Туймазинский район/

Не ожидал, что столько много отправят гуманитарную помощь. Думал, там пару коробок, а тут целую машину привезли. Спасибо жителям Ермекеевского и Туймазинского районов. позывной «Бриз»

Как к своим родным приезжают и водители гумконвоя. За плечами у многих – более ста рейсов. Дорогу знают как свои пять пальцев. Везут в том числе и личные посылки от семей военнослужащих.

Ребята всегда рады нас видеть, на лицах улыбки, как будто побывали дома. Личные просьбы тоже бывают, жены привозят нам прямо к машинам посылки, а мы потом передаем их тут ребятам в руки. Николай Мосейчук, водитель гумконвоя