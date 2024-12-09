«Зелёное дерби» в Уфе: подробности матча «Салават Юлаев» – «Ак Барс»

Уфимский «Салават Юлаев» накануне провел домашнюю встречу с самым принципиальным соперником. В рамках «зелёного дерби» подопечные Виктора Козлова принимали казанский «Ак Барс». К этому матчу соперники подошли в хорошей форме – у обеих команд были на счету победные серии. У уфимцев пять игр подряд, а у казанцев – четыре. В нашем сюжете – итоги противостояния, а также первой части сезона для башкирского клуба.

Хорошая форма команд, соседство в турнирной таблице и традиционно жаркая обстановка на трибунах. Все это добавляло накала к и без того принципиальному соперничеству «Салавата Юлаева» и «Ак Барса». Ожесточенная борьба на площадке началась с первых мгновений, а вскоре юлаевцы открыли счёт. После броска защитника хозяев Александра Комарова шайбу в ворота подправил Артём Набиев.

Когда день хорошо складывается, всегда такое чувство, что игра пойдет хорошо. На разминке чувствовал себя прекрасно, все получалось. Представлял этот гол, и получилось забить. Артем Набиев, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Следующего взятия ворот пришлось ждать до середины второго периода. Нападающий «Салавата» Шелдон Ремпал потерял шайбу в борьбе с Дмитрием Яшкиным. Судьи не нашли в действиях форварда «Ак Барса» нарушения, а продолжившуюся атаку завершил Ник Петан – 1:1. Довольно быстро уфимцы снова вышли вперёд. В большинстве Джошуа Ливо броском с дальней дистанции поразил цель.

Первая половина матча прошла под нашу диктовку, даже несмотря на то, что во втором периоде они нас в зоне закрывали, создавали более опасные моменты. Вот в третьем периоде уже, наверно, где-то подустали и чуть-чуть эмоций не хватило. Григорий Панин, защитник ХК «Салават Юлаев»

Это взятие ворот обеспечило «Салавату» небольшой перевес перед третьим периодом. Однако уже на 19-й секунде заключительного игрового отрезка Дмитрий Яшкин снова сделал счёт равным. В результате победитель матча определялся в овертайме. Точку в игре в формате 3 на 3 поставил Джошуа Ливо.

Здорово всё-таки эту часть чемпионата мы провели. Отмечу классную поддержку болельщиков сегодня. Всегда против «Ак Барса» и таких подобных команд матчи будут тяжёлыми и это абсолютно нормально. После паузы мы будем как раз с ними играть. Джошуа Ливо, нападающий ХК «Салават Юлаев»

3:2 – победа «Салавата Юлаева». Таким образом, «Салават» выиграл уже шесть раз подряд. После паузы на международный турнир с участием сборной России соперники встретятся снова 18 декабря в Казани. На перерыв уфимская команда уходит на втором месте в Восточной конференции. При этом уфимцы лишь по дополнительным показателям уступают челябинскому «Трактору», имея столько же очков и еще две игры в запасе. По проценту набранных очков «Салават» уступает лишь одной команде в лиге – ярославскому «Локомотиву».

В принципе, и до этого у нас были соперники, которые хорошо играют. Весь этот месяц у нас были непростые соперники. Нам приходилось тратить энергию и силы. Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»