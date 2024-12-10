В районах Башкирии ограничивается движение транспорта

В Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий в виде снегопада и метели ограничивается движение транспорта.
Движения для грузовиков и автобусов ограничивается на севере республики. Водителей легкового транспорта просят отложить дальние поездки.
Уфа – Бирск – Янаул: ограничение в Благовещенском, Бирском, Мишкинском, Бураевском, Калтасинском, Янаульском районах;
Бирск – Тастуба – Сатка: в Бирском, Мишкинском, Караидельском, Дуванском, Кигинском районах;
Бураево – Старобалтачево – Куеда: в Бураевском, Балтачевском районах.
Об изменениях ограничений информация будет размещена на сайте Главного управления МЧС по Башкортостану. В связи с резким изменением погодных условий водителей просят быть крайне внимательными за рулём и без особой необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.
Единый телефон вызова экстренных служб: 112.
Круглосуточная диспетчерская АО «Башкиравтодор»: 8-927-950-59-59.
Круглосуточная диспетчерская Управления дорожного хозяйства РБ: 8-927-955-11-00.