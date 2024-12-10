В Уфе сотрудники университета ответят за насекомых в аудиториях

Завершилось расследование информации о насекомых в аудитории уфимского университета.
Напомним, студенты пожаловались на клопов, которые свободно передвигались по одежде, учебникам и партам.
Прокуратура и Роспотребнадзор провели проверку нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии.
Начальник хозяйственного отдела и директор студенческого городка вуза ответят за антисанитарию в помещениях учебного заведения по административным статьям. Также соответствующее представление вынесено в адрес ректора.