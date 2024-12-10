В Башкирии похолодает до -22 градусов

В Башкирии прогнозируют похолодание до -22°С. 10 декабря местами пройдет снег, в некоторых районах возможен сильный снегопад. На юге республики осадков не ожидается. На определенных участках дорог могут образоваться снежные заносы. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами. Ночью температура воздуха составит от -8 до -13°С. На юго-востоке ожидается до -17, -22°С. Днем воздух прогреется до -5, -10°С.