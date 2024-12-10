На трассе Уфа — Бирск — Янаул установили новые барьеры. Ограждение было смонтировано в районе Благовещенска и на границе с Бирским районом, общей длиной 4,7 км. Согласно открытым данным, установка 3,2-километрового ограждения обошлась в 15,7 миллионов рублей.
Как отметили в Управлении дорожного хозяйства, барьерное ограждение помогает предотвратить съезд автомобилей с проезжей части. До конца 2024 года планируется установить 70 км новых ограждений на региональных и межмуниципальных дорогах.
В этом году на данной трассе, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», был отремонтирован 1,3-километровый участок возле Бирска. Стоимость контракта на выполнение этих работ составила 70 миллионов рублей, включая замену покрытия, укрепление обочин и нанесение дорожной разметки.