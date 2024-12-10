В Уфе Восточный выезд теперь можно проехать без остановки

Быстрее в восемь раз. На Восточном выезде появилась возможность проезда без остановки. Скоростными стали крайние левые полосы на пункте взимания платы в обоих направлениях. Движение по ним возможно для владельцев транспондеров. Это специальные устройства бесконтактной оплаты, которые крепятся к автомобилю.

Выделенные полосы обозначены зеленым цветом. Водителям нужно всего лишь снизить скорость до 30 км/ч перед шлагбаумом, который откроется автоматически. Также автолюбители с транспондерами могут проехать и по остальным полосам, обозначенным желтым цветом, где предусмотрены и другие варианты оплаты. Однако в этом случае придется остановиться.