В Аскарово открыли новое здание районного суда

В селе Аскарово торжественно открыли новое здание районного суда Абзелиловского района. Оно нуждалось в ремонте с 2018 года. Реконструкция знаменует новый этап в развитии судебной системы.

Здание соответствует всем современным требованиям и стандартам. Расширили площадь до 550 квадратных метров. В нём созданы все условия для комфортной работы судей и сотрудников аппарата суда, а также посещения граждан, защищающих свои права.