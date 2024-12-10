В Аскарово открыли новое здание районного суда

В селе Аскарово торжественно открыли новое здание районного суда Абзелиловского района. Оно нуждалось в ремонте с 2018 года. Реконструкция знаменует новый этап в развитии судебной системы.
Здание соответствует всем современным требованиям и стандартам. Расширили площадь до 550 квадратных метров. В нём созданы все условия для комфортной работы судей и сотрудников аппарата суда, а также посещения граждан, защищающих свои права.
Только в этом году при содействии правительства в республике отремонтировали и открыли 14 мировых судебных участков.