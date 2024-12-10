Глава Башкирии направил письмо о назначении Андрея Назарова премьер-министром

Глава Башкирии предложил кандидатуру Андрея Назарова на пост премьер-министра правительства республики. Соответствующее письмо он направил в Госсобрание региона.
Другим обращением глава республики просит согласовать вице-премьеров: первыми заместителями назначат Рустама Муратова и Урала Кильсенбаева, заместителями станут Азамат Абдрахманов, Рустем Газизов, Ирек Сагитов, Наталья Полянская, Александр Шельдяев и Ильшат Фазрахманов.
К 19 декабря Глава Башкирии намерен полностью сформировать кабинет министров.