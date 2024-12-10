В Уфе открыли новый участок дороги на улице Пугачева

Сегодня, 10 декабря, в Уфе началось движение по новому участку дороги на улице Пугачева. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Теперь автомобилисты смогут двигаться по одной полосе в каждую сторону от улицы Бельской до Геофизиков. Для повышения безопасности дорожного движения на перекрестке установлен светофор.
В мэрии Уфы отметили, что это решение поможет снизить автомобильный поток в районе Кузнецовского затона и перенаправить транзитный транспорт на улицу Геофизиков.
Фото: администрация Уфы.