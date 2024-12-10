Из Уфы очередную группу бойцов проводили в зону СВО после отпуска

Отпуск очередной группы военнослужащих подошел к концу. В течение двух недель бойцы проводили время с семьями, решали накопившиеся вопросы и отдыхали. Теперь они готовы вернуться в строй и присоединиться к своим боевым товарищам.
Ребята служат на Запорожском направлении, к месту их доставят на комфортабельном автобусе. С собой бойцы взяли необходимую гумпомощь, посылки для сослуживцев и вкусные угощения с родной земли. Отправка состоялась с площади перед «Уфа-Ареной».
В республике продолжают набирать на военную службу по контракту. В пункты отбора могут обратиться мужчины до 65 лет включительно и женщины до 45. Бойцы, отправившиеся служить по соглашению в зону спецоперации, могут получить от 3 миллионов 850 тысяч рублей в год.
В Башкортостане работает и проект «Рекрут». За помощь в организации подписания на контрактную службу волонтерам единовременно выплачивают 50 тысяч рублей. Интересующие вопросы можно задать по номеру 122 ситуационного центра, а также в офисах МФЦ.