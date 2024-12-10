Из Уфы очередную группу бойцов проводили в зону СВО после отпуска

В республике продолжают набирать на военную службу по контракту. В пункты отбора могут обратиться мужчины до 65 лет включительно и женщины до 45. Бойцы, отправившиеся служить по соглашению в зону спецоперации, могут получить от 3 миллионов 850 тысяч рублей в год.