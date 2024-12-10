Не кормила и держала в ящике: в Уфе молодая мать едва не убила ребёнка

Собаки заботили ее больше, чем малыш. В Уфе арестовали молодую мать, которая едва не убила своего крошечного сына. По версии Следственного комитета, с февраля по октябрь 2024 года Виктория и Никита Минаевы лишали ребенка необходимого питания, оставляли одного в с питомцами, держали на полу в ящике без одежды. Впоследствии Вика вместе с мужем попросту сбежала в другой город, где оба попали в криминальную историю.
В обычной квартире – мусорная свалка: сломанная мебель, посуда, грязь, хлам, копившиеся не один месяц. И в этих условиях находился младенец. Увиденное ужаснуло Ксению Минаеву – сестру Никиты Минаева, который является отцом ребенка.
Малышу всего 9 месяцев, но он не умеет переворачиваться и ползать. Маленький Вадим жил в квартире вместе с собаками без еды и воды. Когда его нашли, мальчик находился в комоде для посуды, завернутый в тряпки и сильно истощенный. Он весил чуть больше четырех килограммов. А молодые горе-родители планировали уехать в другой регион и оставить малыша одного, рассказала Ксения.
Но уйти от наказания у 28-летней Виктория Минаевой не получилось. Девушка задержали, сейчас она находится под арестом до суда. Возбуждено уголовное дело. Виктория Минаева признала вину, но не удосужилась узнать, что с ребенком, больше всего её интересовали собаки и кошка.
Сейчас маленький Вадим на временном опекунстве у бабушки, но большую часть времени с малышом проводит тетя – официальные документы оформят позже. Чудовищная история потрясла жителей не только республики. Неравнодушные прислали то, что необходимо ребенку: смеси, пюре, пелёнки. Все это, конечно, не заменит любовь матери, но как показывает опыт, иногда лучше обойтись без нее.