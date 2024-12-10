Не кормила и держала в ящике: в Уфе молодая мать едва не убила ребёнка

Собаки заботили ее больше, чем малыш. В Уфе арестовали молодую мать, которая едва не убила своего крошечного сына. По версии Следственного комитета, с февраля по октябрь 2024 года Виктория и Никита Минаевы лишали ребенка необходимого питания, оставляли одного в с питомцами, держали на полу в ящике без одежды. Впоследствии Вика вместе с мужем попросту сбежала в другой город, где оба попали в криминальную историю.

В обычной квартире – мусорная свалка: сломанная мебель, посуда, грязь, хлам, копившиеся не один месяц. И в этих условиях находился младенец. Увиденное ужаснуло Ксению Минаеву – сестру Никиты Минаева, который является отцом ребенка.

Она сразу, как родила, сказала, что жалеет об этом, потому что он мешает, вечно плачет. И сказала, что из-за ребенка у нее портятся отношения с моим братом. Он иногда ухаживал за ним, я тоже иногда оставалась у них, бывало, по неделям. Она вообще ничего не делала. Ксения Минаева, сестра Никиты Минаева

Малышу всего 9 месяцев, но он не умеет переворачиваться и ползать. Маленький Вадим жил в квартире вместе с собаками без еды и воды. Когда его нашли, мальчик находился в комоде для посуды, завернутый в тряпки и сильно истощенный. Он весил чуть больше четырех килограммов. А молодые горе-родители планировали уехать в другой регион и оставить малыша одного, рассказала Ксения.

Я зашла в квартиру к Вике, ребенок там лежал в ящике, худой, грязный, в одном памперсе. Я его забрала, а она уехала в Чебоксары. Ксения Минаева, сестра Никиты Минаева

Но уйти от наказания у 28-летней Виктория Минаевой не получилось. Девушка задержали, сейчас она находится под арестом до суда. Возбуждено уголовное дело. Виктория Минаева признала вину, но не удосужилась узнать, что с ребенком, больше всего её интересовали собаки и кошка.

В ходе следствия установлено, что мать длительное время лишала ребенка необходимого питания, что привело к сильному истощению и замедлению развития. Кроме того, родители регулярно оставляли беспомощного ребенка на длительное время одного в квартире с собакой, в том числе держали его на полу в ящике от кроватки без одежды. Мать не посещала со своим сыном медицинские учреждения и нерегулярно проводила необходимые гигиенические процедуры. О произошедшем в правоохранительные органы сообщила сестра отца ребенка, которая обнаружила его в указанном ящике перед планируемой поездкой в другой регион его родителей, которые намеревались оставить мальчика одного. Алия Сафина, следователь Следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан