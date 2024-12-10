В Башкирии участник СВО провёл урок мужества

На собственном примере. В Караидельском районе в школе № 2 участник спецоперации, а также военных операций в Афганистане и Чечне Ильдар Гафаров провел урок мужества.

Боец родился в Стерлитамаке, вырос в Мелеузе, а сейчас живет в селе Караидель. Когда началась специальная военная операция, отправился добровольцем, служил в составе шестого штурмового отряда «Барс», был командиром отделения с позывным «Караидель», но получил ранение и вернулся домой.