В Башкирии участник СВО провёл урок мужества

На собственном примере. В Караидельском районе в школе № 2 участник спецоперации, а также военных операций в Афганистане и Чечне Ильдар Гафаров провел урок мужества.
Боец родился в Стерлитамаке, вырос в Мелеузе, а сейчас живет в селе Караидель. Когда началась специальная военная операция, отправился добровольцем, служил в составе шестого штурмового отряда «Барс», был командиром отделения с позывным «Караидель», но получил ранение и вернулся домой.
Сейчас возглавил военно-патриотический клуб «Рысь», в который входят 18 юнармейцев из местных школ. Ребята усиленно занимаются начальной военной подготовкой, участвуют в районных патриотических мероприятиях и митингах, стоят в почетном карауле. Ильдар Гафаров занимается и патриотической работой в районе.