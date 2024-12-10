Известно, когда в Башкирии утвердят состав Кабмина

Кабинет министров республики будет утвержден до 19 декабря. Радий Хабиров направил письма в Госсобрание Башкортостана о назначении Андрея Назарова премьер-министром правительства. Об этом руководитель региона сообщил сегодня на оперативном совещании в ЦУРе. Также главой республики направлены обращения в парламент о согласовании вице-премьеров. Реализация программы модернизации столичных поликлиник и благоустройства территорий – какие еще темы вошли в повестку заседания?

Андрей Назаров сохранит должность премьер-министра, как и его первые заместители Рустам Муратов и Урал Кильсенбаев. Вице-премьерами назначат Азамата Абдрахманова, Рустема Газизова, Ирека Сагитова, Наталью Полянскую, Александра Шельдяева и Ильшата Фазрахманова. Как и говорил ранее Радий Хабиров, глобальных изменений в составе нет, свою эффективную работу чиновники уже показали. Пополнили прежний состав правительства бывший глава Стерлитамака Рустем Газизов и исполняющая обязанности министра земельных и имущественных отношений Наталья Полянская.

В основную повестку совещания вошли итоги нынешнего года – проекта формирования комфортной городской среды. По этой программе территорию, которую будут обновлять, выбирают сами жители. Как правило, это скверы, набережные. К примеру, в этом году благоустроили парк Лесоводов в Уфе, обновили набережную реки Бурминка в селе Аскино, в Николо-Березовке в рамках подготовки к 80-летию победы в Великой Отечественной войне улучшили территорию общественного пространства.

На прошлой неделе при участии Радия Хабирова открыло двери первое медучреждение, которое отремонтировали благодаря региональной программе модернизации. Это детская поликлиника №5 по улице Российской. Обновление предполагает ремонт и техническое переоснащение учреждений здравоохранения города. По этой же программе завершаются работы в филиалах детской поликлиники №2.