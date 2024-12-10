Глава Башкирии встретился с председателем правления «Движения первых»

В Доме Республики Глава Башкортостана встретился с председателем правления «Движения первых», Героем России Артуром Орловым. На повестке – тенденции развития молодёжной политики в регионе.
Радий Хабиров подчеркнул важность работы с подрастающим поколением и отметил, что Башкортостан – лидер в Приволжском федеральном округе по численности как работающей молодёжи, так и студенчества. В республике плотно взаимодействуют с «Движением первых». Регион лидирует в грантовом конкурсе движения. Так, в 2024 году 32 организации стали победителями на общую сумму более 62 тыс. рублей.
Артур Орлов, в свою очередь, поблагодарил руководителя региона за поддержку и предложил провести в Башкортостане слёт участников всероссийского проекта «Хранители истории». Его цель – воспитание патриотизма, сохранение исторической памяти, развитие лидерских качеств молодёжи.