Соцподдержка и производство БПЛА: как в Башкирии помогают бойцам СВО

На Прямую линию Главы Башкирии поступило порядка 9,5 тыс. обращений. На сегодняшний день обработано порядка 240, включая срочные запросы. Более 6 тысяч направили в работу, а 1001 вопрос рассмотрят и закроют в ближайшие два месяца. Обработку координируют главы муниципалитетов совместно с членами республиканского правительства. Говоря о Прямой линии, одной из ключевых тем стала и специальная военная операция. Поднимались темы производства беспилотников и поддержки ветеранов боевых действий.
Высокоточное определение координат и возможность подолгу находиться в воздухе – результат кропотливой работы целой команды профессионалов. На предприятии дроны проходят не одну стадию сборки и проверки, прежде чем их пустят в работу. Каждый универсален. Они отправляются в разведку, в бой, а совсем скоро новая разработка позволит оперативно доставлять груз по небу на расстоянии в десятки километров.
Особым спросом у бойцов пользуются небольшие скоростные беспилотники, которые позволяют атаковать противника, перевозя грузы на расстоянии от 5 до 10 километров.
Многоразовый FPV-дрон – самый востребованный на передовой. Этот желтый сброс произведен на 3D-принтере. На него вешают снаряд с контактным взрывателем – в простонародье «морковку». После чего дрон отправляется на выполнение боевой задачи.
Запускается в работу и одна из новых моделей – агродрон. Помимо своего веса в 40 килограммов, он сможет поднять столько же и даже больше.
Продолжается работа над гибридным гексакоптером – он сможет летать в воздухе до 6 часов. Его особенность – работа на бензине, а два аккумулятора в конструкции позволяют при аварийной ситуации оперативно приземлиться на землю.
Все это – в помощь нашим бойцам. Радий Хабиров поблагодарил воинов за службу, отметив, что трудоустройство ветеранов и оказание им соцподдержки – главные направления адаптации участников спецоперации к мирной жизни. Помощь будет совершенствоваться и корректироваться с учетом новых потребностей.
Уроженец Караидельского района Ильгиз Ахунов по возвращении домой из зоны спецоперации обратился в фонд «Защитники Отечества». Мужчина получил статус ветерана боевых действий и помощь в трудоустройстве. Не думал, что сменит рабочую одежду на офисный костюм. Сейчас мужчина, вернувшись к мирной жизни, активно занимается спортом – участвует в соревнованиях и изучает тонкости новой профессии.
Начинать с нуля – всегда непросто, но бойцы, ощущая поддержку республики, не опускают руки. 2025 год объявлен в Башкортостане Годом поддержки участников СВО и членов их семей.