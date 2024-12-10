Соцподдержка и производство БПЛА: как в Башкирии помогают бойцам СВО

На Прямую линию Главы Башкирии поступило порядка 9,5 тыс. обращений. На сегодняшний день обработано порядка 240, включая срочные запросы. Более 6 тысяч направили в работу, а 1001 вопрос рассмотрят и закроют в ближайшие два месяца. Обработку координируют главы муниципалитетов совместно с членами республиканского правительства. Говоря о Прямой линии, одной из ключевых тем стала и специальная военная операция. Поднимались темы производства беспилотников и поддержки ветеранов боевых действий.

Высокоточное определение координат и возможность подолгу находиться в воздухе – результат кропотливой работы целой команды профессионалов. На предприятии дроны проходят не одну стадию сборки и проверки, прежде чем их пустят в работу. Каждый универсален. Они отправляются в разведку, в бой, а совсем скоро новая разработка позволит оперативно доставлять груз по небу на расстоянии в десятки километров.

Наладили производство FPV-дронов, очень эффективных. Не моя оценка – они прошивают оборону, как говорится. Эффективны, хорошо управляемы и самое главное – очень высокий процесс локализации. Движки мы делаем здесь, в Уфе. Мы полку «Башкортостан» сейчас больше всего их отправляем. Мы каждый месяц по 500 штук их отправляем, скрывать не буду. И в первую очередь, конечно, особенно воюющим подразделениям: шаймуратовцам, доставаловцам, полку «Башкортостан», другим подразделениям. Поэтому эта работа будет продолжена.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Особым спросом у бойцов пользуются небольшие скоростные беспилотники, которые позволяют атаковать противника, перевозя грузы на расстоянии от 5 до 10 километров.

Многоразовый FPV-дрон – самый востребованный на передовой. Этот желтый сброс произведен на 3D-принтере. На него вешают снаряд с контактным взрывателем – в простонародье «морковку». После чего дрон отправляется на выполнение боевой задачи.

Фото №1 - Соцподдержка и производство БПЛА: как в Башкирии помогают бойцам СВО

Запускается в работу и одна из новых моделей – агродрон. Помимо своего веса в 40 килограммов, он сможет поднять столько же и даже больше.

Наша самая последняя разработка – это дрон, который может поднять 50 килограммов. Мы хотим сертифицировать его. По сути, агродроны уже сделали революцию в сельском хозяйстве, но в других странах и других регионах. Опытная партия готова, мы делаем первые взлеты, просматриваем логи, вносим корректировки.

главный инженер предприятия по разработке и изготовлению дронов

Продолжается работа над гибридным гексакоптером – он сможет летать в воздухе до 6 часов. Его особенность – работа на бензине, а два аккумулятора в конструкции позволяют при аварийной ситуации оперативно приземлиться на землю.

Аккумулятора может хватить на 20-30 минут, а на этом двигателе может он пролететь до трех часов. То есть в зависимости от бака. Если бак побольше поставим, соответственно, у него и автономность будет больше. Можем полезную нагрузку повесить – например, хорошую камеру, которая у нас имеется. Она оснащена тепловизором, там 180-кратный зум.

инженер-электроник предприятия по разработке и изготовлению дронов

Все это – в помощь нашим бойцам. Радий Хабиров поблагодарил воинов за службу, отметив, что трудоустройство ветеранов и оказание им соцподдержки – главные направления адаптации участников спецоперации к мирной жизни. Помощь будет совершенствоваться и корректироваться с учетом новых потребностей.

Несколько десятков тысяч мужчин, вы понимаете, когда они начнут возвращаться – вот это большой объем. И наша забота будет главная и очень масштабная эта работа. Пока в основном по ранению приходят. И мы сейчас больше с ними о чем думаем? Чтобы реабилитация какая-то была, чтобы здоровье свое поправили. Мы должны внимательно очень отнестись, прежде всего я говорю о тех, кто пришел с ранениями, увечьями. Чтобы они не замыкались в себе, не уходили, чтобы мы их вытаскивали, каким-то образом социализировали – это основное наше внимание и сейчас, и потом.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Уроженец Караидельского района Ильгиз Ахунов по возвращении домой из зоны спецоперации обратился в фонд «Защитники Отечества». Мужчина получил статус ветерана боевых действий и помощь в трудоустройстве. Не думал, что сменит рабочую одежду на офисный костюм. Сейчас мужчина, вернувшись к мирной жизни, активно занимается спортом – участвует в соревнованиях и изучает тонкости новой профессии.

Начинать с нуля – всегда непросто, но бойцы, ощущая поддержку республики, не опускают руки. 2025 год объявлен в Башкортостане Годом поддержки участников СВО и членов их семей.

Волна
БАШКОРТТАР-БСТ