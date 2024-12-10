Соцподдержка и производство БПЛА: как в Башкирии помогают бойцам СВО

Несколько десятков тысяч мужчин, вы понимаете, когда они начнут возвращаться – вот это большой объем. И наша забота будет главная и очень масштабная эта работа. Пока в основном по ранению приходят. И мы сейчас больше с ними о чем думаем? Чтобы реабилитация какая-то была, чтобы здоровье свое поправили. Мы должны внимательно очень отнестись, прежде всего я говорю о тех, кто пришел с ранениями, увечьями. Чтобы они не замыкались в себе, не уходили, чтобы мы их вытаскивали, каким-то образом социализировали – это основное наше внимание и сейчас, и потом.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан