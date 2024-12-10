В Уфе во Дворце борьбы стартовали тренировки юных спортсменов

В уфимском Дворце борьбы стартовали тренировки юных спортсменов. Уникальный комплекс, который открылся только в конце августа этого лета, уже успел принять ряд форумов международного уровня. В том числе «Россия – спортивная держава», «Россия – Казахстан», Международную неделю бизнеса, Ялтинский форум. Сейчас во Дворце борьбы полным ходом идет настройка тренировочного процесса, который начался с понедельника.
Накануне начались занятия по дзюдо, грэпплингу и вольной борьбе. Сегодня присоединились самбисты. Далее на следующей неделе приступят к тренировкам представители борьбы курэш и на поясах. И до Нового года в планах переезд республиканской спортшколы по греко-римской борьбе.
Записаться в секции можно по номеру телефона: 8 (347) 299-20-99. И запись будет идти круглый год – об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал директор Дворца борьбы Эдуард Абдядилов. Кроме того, процесс работы комплекса будет организован так, чтобы проведение крупных форумов не влияло на тренировочный процесс.
Полную версию интервью с директором Дворца борьбы смотрите на телеканале БСТ завтра в 12:15 и 17:45. Более подробный репортаж о начавшихся тренировках – в завтрашних выпусках новостей.