В Уфе во Дворце борьбы стартовали тренировки юных спортсменов

В уфимском Дворце борьбы стартовали тренировки юных спортсменов. Уникальный комплекс, который открылся только в конце августа этого лета, уже успел принять ряд форумов международного уровня. В том числе «Россия – спортивная держава», «Россия – Казахстан», Международную неделю бизнеса, Ялтинский форум. Сейчас во Дворце борьбы полным ходом идет настройка тренировочного процесса, который начался с понедельника.

Накануне начались занятия по дзюдо, грэпплингу и вольной борьбе. Сегодня присоединились самбисты. Далее на следующей неделе приступят к тренировкам представители борьбы курэш и на поясах. И до Нового года в планах переезд республиканской спортшколы по греко-римской борьбе.

Записаться в секции можно по номеру телефона: 8 (347) 299-20-99. И запись будет идти круглый год – об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал директор Дворца борьбы Эдуард Абдядилов. Кроме того, процесс работы комплекса будет организован так, чтобы проведение крупных форумов не влияло на тренировочный процесс.

Логистически объект очень грамотно построен, поэтому мы можем разделять потоки, что мы уже и делали во время форума. Параллельно проходило несколько мероприятий. Порядка 5 тысяч детей мы можем принимать, и разделить это между детишками на тренировках и зрителями мероприятий никакой сложности не составляет. Эдуард Абдядилов, директор Дворца борьбы