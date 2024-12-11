В Башкирии женщина несколько лет получала выплаты за умершую дочь

В 2013 года женщина была получателем пенсии и других социальных выплат по уходу за маленькой дочкой, которую признали инвалидом. В апреле 2020 года девочка скончалась, однако мама не сообщила об этом пенсионный фонд и продолжила получать выплаты. За четыре года до обнаружения факта мошенничества женщина получила 1,5 млн рублей.