В Башкирии мужчина погиб из-за горящего телевизора

В Бураевском районе произошёл крупный пожар. Подробности инцидента сообщили в МЧС.

Фото №1 - В Башкирии мужчина погиб из-за горящего телевизора

В селе Бураево на втором этаже многоквартирного дома вспыхнуло одно из жилых помещений. Огнём охватило телевизор. Из подъезда эвакуировали жильцов.

В сгоревшей квартире было найдено тело 53-летнего мужчины. По предварительной информации, хозяин сделать несколько вдохов едкого дыма и потерял сознание, а после скончался. 

МЧС России напоминает в очередной раз:

— установку и обслуживание проводки доверяйте только профессионалам;

— используйте исправное электрооборудование;

— приобретите огнетушитель;

— установите пожарный извещатель, он разбудит громким звуком при пожаре.

Фото: МЧС по РБ. 

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