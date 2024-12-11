В Башкирии мужчина погиб из-за горящего телевизора

В селе Бураево на втором этаже многоквартирного дома вспыхнуло одно из жилых помещений. Огнём охватило телевизор. Из подъезда эвакуировали жильцов.

В сгоревшей квартире было найдено тело 53-летнего мужчины. По предварительной информации, хозяин сделать несколько вдохов едкого дыма и потерял сознание, а после скончался.