В Башкирии ожидается метель и гололед

В Башкирии в ближайшие дни ожидаются сильные снегопады и метели. Согласно информации Башгидрометцентра, сегодня, 11 декабря, в республике выпадет снег, на севере — умеренный. Ветер юго-западный, местами с порывами. Температура воздуха днем составит от -3 до -8°С.
В четверг, 12 декабря, осадки продолжатся. В некоторых районах снегопады будут особенно интенсивными. Ожидаются метели, снежные заносы и гололедица. Ветер изменит направление на западный, возможны сильные порывы. Ночью температура опустится до -5, -10°С, днем — до 0, -5°С.