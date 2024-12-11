В Башкирии ожидается метель и гололед

В Башкирии в ближайшие дни ожидаются сильные снегопады и метели. Согласно информации Башгидрометцентра, сегодня, 11 декабря, в республике выпадет снег, на севере — умеренный. Ветер юго-западный, местами с порывами. Температура воздуха днем составит от -3 до -8°С.