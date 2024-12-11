В Уфе запись в секции Дворца борьбы будет вестись круглый год

В уфимском Дворце борьбы стартовали тренировки юных спортсменов. Уникальный комплекс, который открылся только в конце августа этого лета, уже успел принять ряд форумов международного уровня. В том числе «Россия – спортивная держава», «Россия – Казахстан», Международную неделю бизнеса и Ялтинский форум. Сейчас во Дворце борьбы полным ходом идет настройка тренировочного процесса, который начался с понедельника.

Первое построение, первые кувырки – еще неумелые, но уже веселые и задорные. А это самое главное для начала занятий спортом. Дворец борьбы особенно долгожданный для жителей близлежащих многоэтажек – многие ждали открытия комплекса и записались в секции заранее.

Заряжены на дзюдо и девочки – мамы сами приводят дочерей на этот вид спорта. Бояться нечего. Тренеры подходят к занятиям со знанием дела – сначала, конечно, нужно увлечь детей и заложить базу физподготовки. Пока состоялись первые тренировки по дзюдо, грэпплингу, вольной борьбе и самбо.

На следующей неделе заработает курэш и борьба на поясах. Еще через неделю ожидаем нашу основную борьбу – греко-римскую. Сюда зайдет школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе. Эдуард Абдядилов, директор Дворца борьбы