В Уфе запись в секции Дворца борьбы будет вестись круглый год

В уфимском Дворце борьбы стартовали тренировки юных спортсменов. Уникальный комплекс, который открылся только в конце августа этого лета, уже успел принять ряд форумов международного уровня. В том числе «Россия – спортивная держава», «Россия – Казахстан», Международную неделю бизнеса и Ялтинский форум. Сейчас во Дворце борьбы полным ходом идет настройка тренировочного процесса, который начался с понедельника.
Первое построение, первые кувырки – еще неумелые, но уже веселые и задорные. А это самое главное для начала занятий спортом. Дворец борьбы особенно долгожданный для жителей близлежащих многоэтажек – многие ждали открытия комплекса и записались в секции заранее.
Заряжены на дзюдо и девочки – мамы сами приводят дочерей на этот вид спорта. Бояться нечего. Тренеры подходят к занятиям со знанием дела – сначала, конечно, нужно увлечь детей и заложить базу физподготовки. Пока состоялись первые тренировки по дзюдо, грэпплингу, вольной борьбе и самбо.
Записаться в секции можно по номеру телефона 8 (347) 299-20-99. И запись будет идти круглый год, чтобы каждый желающий смог попробовать свои силы. Кроме того, процесс работы комплекса будет организован так, чтобы проведение крупных форумов не влияло на тренировочный процесс. Дворец борьбы примет и крупные соревнования. Уже в эти выходные состоится Всероссийский турнир по борьбе курэш, посвященный памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова, до Нового года пройдут состязания по греко-римской борьбе и самбо.