Аграрный университет Уфы отправил гумпомощь в зону СВО

В этот раз подготовили инструменты, генераторы, а также тушенку вузовского производства. Плетут в штабе и маскировочные сети студенты. Основной размер – 3 на 6 и 3 на 10 метров. Станки для плетения и раскройки лент они изготовили сами. Материалом обеспечивает вуз.

Все это студенты-волонтеры собрали вместе с преподавателями и загрузили в кузов машины. Впервые сопровождать груз будут представители вуза. Однако это не всё. При помощи руководства университета был приобретен мотоцикл «ИЖ Планета-5». Студенты реконструкторского клуба его отремонтировали, заменили запчасти и покрасили все элементы в темную матовую краску, чтобы он был неприметный. При этом транспорт сделали еще более неприхотливым.