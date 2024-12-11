В Башкирии пьяный водитель стал причиной смерти 20-летней девушки

В Башкирии суд признал виновным мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП, в котором погибла 20-летняя пассажирка. Инцидент произошел в ноябре 2023 года. Житель Абзелиловского района, не имея прав, сел за руль, чтобы отпраздновать день разведки с друзьями. В густом тумане он не снизил скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии два человека в встречной машине получили серьезные травмы. Девушка 2003 года рождения, скончалась на месте.