В Башкирии женщина организовала убийство экс-сожителя через собутыльников

В Башкирии женщина организовала убийство своего бывшего сожителя при помощи двух знакомых. По данным прокуратуры, во время встречи с мужчинами она пожаловалась на угрозы со стороны экс-сожителя и попросила их помочь. Злоумышленники пришли к нему домой и несколько раз ударили его, в результате чего он скончался от полученных травм. Один из нападавших также обвиняется в краже денег у местного жителя.
Суд Салавата рассмотрел дело троих мужчин и вынес приговор, согласно которому они получили от 7 до 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Женщина, вовлеченная в преступление, должна отбыть 4 года и 10 месяцев в колонии общего режима, но только после того, как ее дочери исполнится 14 лет.