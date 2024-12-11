В Башкирии женщина организовала убийство экс-сожителя через собутыльников

В Башкирии женщина организовала убийство своего бывшего сожителя при помощи двух знакомых. По данным прокуратуры, во время встречи с мужчинами она пожаловалась на угрозы со стороны экс-сожителя и попросила их помочь. Злоумышленники пришли к нему домой и несколько раз ударили его, в результате чего он скончался от полученных травм. Один из нападавших также обвиняется в краже денег у местного жителя.