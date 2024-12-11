В Уфе врачи клиники БГМУ провели сложнейшую операцию на сердце

В клинике БГМУ провели сложнейшую операцию на сердце. Процедура проводится пациентам с ишемической болезнью, инфарктом, аритмией, кардиомиопатией.
Уникальность такого хирургического вмешательства в том, что пациенту не разрезают грудную клетку. Она выполняется через вену, по которой вводится система доставки клипсы. Уже на операционном столе у пациента снижается сердечная недостаточность до минимальных значений.
Восстановительный период составляет двое-трое суток. В Республике Башкортостан данные операции выполняются только в клинике БГМУ.