В Башкирии в мочевом пузыре женщины нашли нить

Врачи Салавата помогли 85-летней женщине с инородным предметом в мочевом пузыре. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения.
Женщину доставили в медицинское учреждение с жалобами на боли внизу живота и частыми позывами к мочеиспусканию. Неоднократно пациентка проходила лечение, но эффект был кратковременным. Также женщина перенесла несколько операций на органы брюшной полости и малого таза.
Врачи поставили новый диагноз: хронический рецидивирующий цистит и принято решение выполнить оперативное лечение — диагностическую цистоскопию. По цистоскопии в области дна мочевого пузыря пациентки врачи обнаружили инородное тело в виде капроновой инкрустированной лигатуры (нитки) размерами до 10 мм.
Медикам удалось достать инородное тело через мочеиспускательный канал, без единого разреза. Это позволило избежать больших разрезов, что значительно ускоряет процесс восстановления пациентов. Уже на вторые сутки после операции пациентку выписали в удовлетворительном состоянии.