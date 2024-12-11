В Башкирии в мочевом пузыре женщины нашли нить

Врачи Салавата помогли 85-летней женщине с инородным предметом в мочевом пузыре. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения.

Женщину доставили в медицинское учреждение с жалобами на боли внизу живота и частыми позывами к мочеиспусканию. Неоднократно пациентка проходила лечение, но эффект был кратковременным. Также женщина перенесла несколько операций на органы брюшной полости и малого таза.