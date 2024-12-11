В Уфе открылась выставка декоративного творчества «Башкирская красавица»

В Уфе открылась выставка коллекции декоративного творчества башкир. Однодневная экспозиция «Башкирская красавица» расположились в доме-музее Худайбердина – филиале Национального музея республики.

История галереи связана с 1920-1930-ми годами – временем первых этнографических экспедиций. На выставке было представлено более 100 экспонатов: кисеты, женские нагрудники, налобные повязки, полотенца. Многие предметы демонстрируют высокий уровень ткачества и вышивки и составляют самую большую часть коллекции башкирского декоративно-прикладного искусства.