В Уфе отделение народных инструментов училища искусств отметило 80-летие

Отделение народных инструментов Уфимского училища искусств отметило 80-летний юбилей. Главным событием стал праздничный концерт. Участие в нем приняли известные артисты, солисты, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, ансамбли и оркестр русских народных инструментов училища.

Отдел народных инструментов появился в годы Великой Отечественной войны. Вначале обучали игре всего на трех инструментах: домре, балалайке и баяне. В настоящее время круг значительно расширился.

Отдел народных инструментов дал путевку в жизнь многим известным артистам. А большая часть выпускников в последующем также выбрала для себя путь педагога. И уже их воспитанники теперь побеждают на всевозможных конкурсах.