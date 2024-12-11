В Башкирии 53-летний мужчина угрожал убийством сожительнице

В Башкирии местный житель обвиняется в жестоком избиении своей сожительницы. По информации пресс-службы МВД по РБ, 50-летняя женщина из села Серменево Белорецкого района обратилась в полицию, рассказав, что её партнер избил её и угрожал расправой. Она объяснила, что в тот вечер они оба были пьяны и из-за накопившихся обид произошла ссора. Мужчина ударил её по лицу и туловищу, а затем схватил её руками за спиной и угрожал убить. Сумев вырваться, женщина сбежала. На следующее утро в больнице она узнала о ушибах и переломах.